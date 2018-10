Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteta 70 migrantes no mar Egeu

Migrantes foram resgatados e encaminhados para as autoridades helénicas.

18:08

A Guarda Nacional Republicana detetou 70 migrantes no mar Egeu, no âmbito da missão da Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira (FRONTEX).



Em comunicado, a GNR explica que a equipa de vigilância marítima da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) detetou através de equipamentos de visão térmica, duas pequenas embarcações que rumavam à fronteira da Grécia.



A equipa alertou uma embarcação da Letónia, também em missão na FRONTEX, que se encontrava a patrulhar próximo daquele local.



Os 70 migrantes foram resgatados em segurança e encaminhados para as autoridades helénicas.



A GNR participa nesta operação da FRONTEX com objetivo de prevenir, detetar e reprimir ilícitos relacionados com a imigração ilegal, tráfico de seres humanos e outros crimes transfronteiriços.