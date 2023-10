Google e Meta desistem da Web Summit devido a comentários sobre Israel

Em causa estão as declarações em que disse considerar que Israel cometeu "crimes de guerra" na retaliação ao ataque do grupo Hamas, a 7 de outubro. "Crimes de guerra são crimes de guerra, mesmo quando cometidos por aliados", afirmou Cosgrave, numa publicação na rede social X.

israelita em Portugal, Dor Shapira, que classificou as declarações como "ultrajantes".





todos os que ficaram magoados com as minhas palavras, peço as minhas mais sinceras desculpas", referiu numa partilha no blogue da Web Summit, um dia após a primeira publicação.



Reiterou, contudo, a sua posição, lamentando apenas o "timing" e a "forma como foi apresentada" a sua opinião.

Nas últimas 24 horas, enquanto nove investidores cancelaram a sua presença, 35 novos investidores inscreveram-se. Dois meios de comunicação cancelaram, mas mais de 50 solicitaram passes de media. E vendemos mais ingressos do que em qualquer outra segunda-feira de 2023

", revelou a 17 de outubro.

A Alphabet, dona da Google, e a Meta, que detém plataformas como o Facebook e o Instagram, decidiram cancelar a participação na Web Summit, que se realiza em meados de novembro, em Lisboa, avança a Bloomberg.A decisão, confirmada pelos porta-vozes das companhias, foi tomada em reação à posição que Paddy Cosgrave, fundador do evento, sobre a guerra entre o grupo armado Hamas e Israel.As gigantes tecnológicas são, assim, as mais recentes empresas a fazer boicote ao evento tecnológico, numa lista que conta já com a Siemens e a Intel.As empresas estão a seguir as pisadas de Israel, que logo após os comentários do fundador da Web Summit fez saber que não estaria presente. A posição foi transmitida pelo embaixadorAs palavras de Cosgrave continuam na base de desistências, mesmo depois de o responsável pelo evento tecnológico ter moderado a posição. "AApesar das desistências, na segunda-feira foi, segundo o criador do evento, o dia em que mais ingressos foram vendidos. "