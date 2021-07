Governador de Estado brasileiro assume ser homossexual na televisão

Numa surpreendente revelação num programa de televisão exibido no Brasil, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, um dos potenciais candidatos às presidenciais de 2022, assumiu ser homossexual. Leite fez a revelação durante uma entrevista ao programa da TV Globo "Conversa com Bial" exibido no final da noite desta quinta-feira, já madrugada de sexta-feira em Lisboa.

"Eu sou gay. E sou um governador gay e não um gay governador. Tanto quanto Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente e sim um presidente negro. E tenho orgulho disso", disparou o governador do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, um dos mais importantes do país, formado essencialmente por descendentes de emigrantes alemães, portugueses, italianos e polacos.

Eduardo Leite, que, aos 36 anos, é o governador mais jovem do Brasil, afirmou que nunca tinha assumido a sua homossexualidade porque, como governador de um estado, avaliava ser mais importante mostrar às pessoas o que pode fazer de bom por elas e pela região do que contar a sua orientação sexual. Mas, acrescentou, num momento em que no Brasil se exibe tão pouca integridade, considerou ser importante que as pessoas, ainda mais os homens públicos, se assumam e debatam como são. Após a revelação, sentiu-se aliviado.



"Estou feliz, estou aliviado. Não sei ainda quais serão as repercussões, as reacções que virão, mas, sejam elas quais forem, estarei muito tranquilo com a minha consciência e estarei a apresentar-me na integridade para a população brasileira", acrescentou o governador.