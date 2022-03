Governo brasileiro lança operação especial contra desmatamento na Amazónia

O Governo brasileiro anunciou esta sexta-feira que vai lançar uma operação especial com mais de 1 200 agentes de várias forças de segurança pública e outras entidades ambientais contra o desmatamento na Amazónia brasileira.

Coordenada pelos ministérios do Ambiente e Justiça e Segurança Pública, a Operação Guardiães do Bioma, centrada na contenção da desflorestação, procura combater os crimes ambientais que contribuem para a devastação da maior floresta tropical do planeta.

Durante um evento em Brasília, o ministro do Ambiente, Joaquim Leite, explicou que o pessoal que participará na ação será distribuído em dez bases operacionais e acrescentou que as patrulhas no sul do estado do Amazonas e no Pará - sendo este último o mais afetado pela devastação da floresta tropical brasileira - serão reforçadas.