Governo brasileiro pouco interessado em que União Europeia monitorize eleições presidenciais

O Governo brasileiro demonstrou esta quinta-feira pouco interesse no facto de a União Europeia (UE) poder ser observadora nas próximas eleições presidenciais do país, em outubro.

"No que toca a eventual convite para missão da União Europeia, o Ministério das Relações Exteriores recorda não ser da tradição do Brasil ser avaliado por organização internacional da qual não faz parte", indicou o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, em comunicado.

Esta resposta do Governo brasileiro surge depois de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil ter anunciado que, pela primeira vez na história, convidou representantes da União Europeia para observar as próximas eleições do país.