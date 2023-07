Governo francês repatria dez mulheres e 25 crianças de campos de extremistas na Síria

O Governo francês repatriou esta terça-feira dez mulheres e 25 crianças detidas em campos de presos extremistas islâmicos no nordeste da Síria, na quarta operação do género no espaço de um ano, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês.

"Os menores foram entregues aos serviços responsáveis pelo bem-estar das crianças" e serão submetidos a um acompanhamento médico e social, enquanto "os adultos foram entregues às autoridades judiciárias competentes", declarou o Quai d'Orsay, a Presidência francesa, em comunicado.

"França agradeceu à administração local do nordeste da Síria pela sua cooperação, que tornou possível esta operação", indicou, na mesma nota.