Governo iraniano insiste que detenção de petroleiro britânico é "medida legal"

Teerão insistiu esta segunda-feira que a captura do petroleiro britânico foi feita em conformidade com as leis de segurança marítima do país e que não se trata de "uma medida de represália" à retenção de uma embarcação iraniana.O porta-voz governamental, Ali Rabii, afirmou durante uma conferência de imprensa que a medida foi tomada "segundo as leis vigentes de navegação no estreito" de Ormuz, onde a Guarda Revolucionária arrestou o "Stena Impero".Propriedade de um armador sueco, o petroleiro "Stena Impero" foi apresado na sexta-feira pela Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irão."É uma medida legal, correta e apropriada da República Islâmica do Irão", sublinhou o porta-voz, que criticou o apelo de alguns países que pediram a libertação do navio britânico apesar de este, reafirmou, ter cometido uma "ilegalidade"."É interessante que enquanto (...) a República Islâmica atuou contra esta embarcação para proteger a segurança da região, alguns pedem para que se acabe com a detenção do petroleiro. Pedimos a esses países que solicitem o mesmo ao Reino Unido", acrescentou.Rabii referia-se ao petroleiro iraniano "Grace 1", que está retido desde 04 de julho em Gibraltar, alegadamente por transportar petróleo para a Síria, um país sob sanções internacionais.O porta-voz considerou como errada a comparação entre as duas capturas e insistiu que a embarcação britânica foi apreendida em águas territoriais do Irão, enquanto que o petroleiro iraniano foi apreendido nas águas de Gibraltar, território que Espanha reclama como seu."Até ignorávamos, com boa vontade, no caso do estreito de Ormuz (com algumas irregularidades), mas quando levam a cabo uma detenção ilegal em águas que os espanhóis consideram como suas, nós entendemos que não podemos ignorar isto", explicou o porta-voz.Rabii reiterou que ao contrário do "ato hostil" do Reino Unido no Gibraltar, o "Stena Impero" violou várias regras de navegação.A embarcação britânica desligou o seu localizador, entrou no estreito de Ormuz pelo sul, sendo esta a via da saída e "não prestou atenção às advertências das nossas forças", acrescentou.As autoridades iranianas abriram uma investigação pelas infrações, que a empresa de transporte Stena Bulk já negou, e mantém o barco e os seus 23 tripulantes no porto de Bandar Abas, na província de Hormozgan, sul do Irão.Os tripulantes, na sua maioria de nacionalidade indiana, encontravam-se "a salvo" e de "boa saúde", segundo as declarações do diretor da Organização de Portos e Navegação de Hormozgan, Alahmorad Afifipur, que acrescentou que seriam interrogados.Por outro lado, o Governo do Reino Unido afirmou hoje que não quer um "confronto" com o Irão, mas exigiu que libertassem "imediatamente" o petroleiro "Stena Impero".O Reino Unido pediu também que as embarcações com bandeira britânica evitem navegar no estreito de Ormuz durante um "período provisório", para diminuir a tensão na zona.