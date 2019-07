Londres ameaça Irão com resposta dura após interceção do petroleiro britânico

A tensão entre o Irão e o Reino Unido escalou de novo. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Jeremy Hunt, considerou este sábado a interceção do petroleiro britânico ‘Stena Impero’ "um ato hostil" e ameaçou responder "de forma calculada mas contudente".Hunt disse ainda ter falado com o homólogo iraniano, Mohammad Javad Zarif, para lhe expressar desapontamento. "Disseram que queriam baixar a tensão, mas fizeram o contrário", afirmou.Indiferente aos alertas britânicos, a Guarda Revolucionária do Irão divulgou um vídeo do momento em que barcos de guerra intercetam o petroleiro britânico no estreito de Ormuz. Tropas de elite descem de um helicóptero para o navio, imitando a tática usada no dia 4 de julho pelos britânicos quando intercetaram um petroleiro iraniano ao largo de Gibraltar.Os iranianos afirmam que o Stena Impero abalroou um pesqueiro iraniano e recusou auxílio, pelo que as autoridades poderão levar os 23 tripulantes a tribunal antes de uma eventual libertação e extradição.Um segundo petroleiro britânico, o Mesdar, foi desviado para o Irão mas acabou por ser autorizado a prosseguir a sua rota.A PM cessante britânica, Theresa May, que deixará o poder em quatro dias, não assistiu ontem às reuniões do gabinete de emergência Cobra.Ante a escalada de tensão com o Irão, os EUA planeiam enviar tropas para a Arábia Saudita, onde não têm presença desde 2003, para defender os interesses norte-americanos.Um navio iraniano que estava em reparações na Arábia Saudita iniciou o regresso ao Irão sem entraves das autoridades.