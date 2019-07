O Irão diz ter capturado um petroleiro britânico, Stena Impero, no Estreito de Ormuz. A embarcação terá sido abordada pelas forças navais por "incumprimento do código marítimo internacional".O navio foi apreendido a pedido das autoridades marítimas na província iraniana de Hormozgan com 23 pessoas a bordo.A embarcação foi levada para uma área costeira e entregue às autoridades para tomar as medidas legais necessárias.Em atualização