Governo israelita aprova acordo de cessar-fogo temporário em troca da libertação de reféns do Hamas

O Conselho de Ministros israelita aprovou, esta quarta-feira, um acordo para a libertação de 50 reféns que foram raptados em Gaza durante o ataque terrorista de 7 de outubro, na sua maioria mulheres e crianças, em grupos de 12/13 pessoas por dia, em troca de um cessar-fogo temporário, avança o The Times of Israel.Segundo o jornal, ainda que a grande maioria dos 38 ministros do governo tenha apoiado o acordo, representantes dos partidos de extrema-direita como Otzma Yehudit e Sionismo Religioso, manifestaram oposição ao acordo antes da reunião.Israel também concordou com a permissão da entrada de combustível adicional em Gaza, bem como mais ajuda humanitária.De acordo com o The Times of Israel, durante a reunião, que começou na terça-feira à noite e se prolongou até à madrugada desta quarta-feira, todas as agências de segurança israelitas, IDF, Shin Bet e Mossad, manifestaram o seu apoio ao acordo.