Governo promete apoio diplomático à recuperação de ativos do BES em Angola

Secretário de Estado da Internacionalização recebeu os responsáveis do BES que lhe expuseram as suas preocupações.

Por Lusa | 05:00

O governo português comprometeu-se este domingo a dar apoio diplomático à identificação de ativos que ainda permaneçam em Angola e possam ser úteis ao processo de liquidação e constituição de massa falida do BES.

O secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, confirmou em entrevista à Lusa, que ainda antes da última visita do Presidente português a Angola recebeu os responsáveis do BES, o designado "banco mau", que saiu da resolução de 2014 do Banco Espírito Santo, e que estes lhe expuseram as suas preocupações.

"É verdade", disse o governante "foram recebidos no meu gabinete, numa primeira instância pelo meu chefe de gabinete, e depois por mim próprio".