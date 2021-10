Graffitis anti-semitas encontrados no campo de concentração de Auschwitz

Foram encontrados graffitis de natureza anti-semita no complexo do campo de concentração de Auschwitz, na Polónia, revelaram dois funcionários do museu num comunicado, divulgado esta terça-feira.O ato de vandalismo foi classificado como "um ataque bastante ofensivo" ao memorial. A mensagem foi escrita em inglês e em alemão em nove barracas de madeira em Auschwitz-Birkenau.Os graffitis foram descobertos esta terça-feira e denunciados à polícia."Este incidente - uma ofensa ao Memorial Site - é, acima de tudo, um ataque bastante ofensivo ao símbolo de uma das maiores tragédias da história da humanidade e um golpe extremamente doloroso para a memória de todas as vítimas do nazismo alemão no campo de Auschwitz-Birkenau ", adiantou o comunicado divulgado na conta do Twitter. "Esperamos que a pessoa ou grupo de pessoas que cometeram este ato escandaloso sejam encontradas e punidas", continuou, juntamente com um apelo para que as testemunhas oculares do ato partilhem informações.O número de atos anti-semitas tem vindo a aumentar nos últimos anos na Alemanha. Pelo menos 2275 crimes de cariz anti-semita ocorreram no espaço de um ano, até o final de janeiro de 2021. Desses crimes, 55 foram violentos.Na Europa, os cemitérios judeus têm sido regularmente profanados. De acordo com uma pesquisa da Comissão Europeia nove em cada dez judeus europeus alegam que o anti-semitismo está a crescer.Auschwitz-Birkenau, estabelecido na Polónia ocupada pelos nazis,foi um dos maiores campos de concentração debaixo do controlo do regime de Adolf Hitler. Mais de 1,1 milhão de homens, mulheres e crianças morreram neste campo, muitos nas câmaras de gás.