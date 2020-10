Grande incêndio obriga a evacuar hospital no Rio de Janeiro

Um violento incêndio que deflagrou perto das 9h40 locais, 12h40 em Lisboa, obrigou à evacuação de emergência de centenas de doentes internados e de funcionários do Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro, um dos maiores daquela cidade brasileira, que atende diariamente mais de duas mil pessoas.



Apesar das dimensões do sinistro, os Bombeiros afirmaram cerca de duas horas depois que não havia feridos graves em decorrência do incêndio, mas ainda não se sabia a essa altura o impacto da evacuação às pressas no estado de saúde dos doentes mais graves.

Só do prédio I do hospital, onde as chamas começaram na cave por razão ainda não conhecida, foram resgatados da forma que deu mais de 200 doentes. Uns foram retirados em macas, outros em colchões e outros ainda até ao colo de funcionários, médicos e enfermeiras, que os carregaram escadas abaixo juntamente com os equipamentos a que estavam ligados.

Helicópteros transferiram para outros hospitais cerca de 30 pacientes em estado mais delicado, entre eles pessoas que tinham sido transplantadas na noite desta segunda-feira e outras que estavam entubadas ou ligadas a aparelhos de suporte. Os outros foram acomodados em imóveis da vizinhança, nomeadamente uma loja de pneus e um armazém, e houve quem, por não inspirar tantos cuidados, ficou debaixo de árvores da área externa do hospital.

Dado o avolumar das grossas nuvens de fumo, doentes e funcionários do prédio II do Hospital Federal de Bonsucesso também tiveram que ser evacuados. Nos últimos meses, o Rio de Janeiro registou outros quatro incêndios em hospitais, um deles de grandes dimensões, e os restantes de menor importância mas, assim mesmo, assustadores.