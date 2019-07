Gravação polémica agrava tensões entre Reino Unido e Irão

Um dia depois de divulgar imagens da operação de abordagem do petroleiro britânico ‘Stena Impero’, foi ontem revelada uma gravação de trocas de mensagens entre um navio da guarda costeira iraniana e uma fragata britânica, pouco antes da interceção do petroleiro britânico, na sexta-feira, no Estreito de Ormuz. Na gravação não há qualquer referência a uma colisão com um pesqueiro, razão inicialmente invocada pelo Irão para justificar o assalto e apresamento do petroleiro.O capitão de um dos navios iranianos alerta o ‘Stena Impero’ para mudar de rota, apesar de, alegadamente, navegar na altura em águas internacionais. "Se obedecer estará em segurança. Mude a rota imediatamente!".A fragata ‘HMS Montrose’ intervém e diz ao petroleiro para ignorar a ordem: "Estão a navegar numa zona reconhecida e, ao abrigo da lei internacional, a vossa passagem não pode ser entravada." Pergunta depois aos iranianos se querem mesmo violar as leis internacionais, ao que o capitão iraniano responde: "Quero inspecionar o navio por razões de segurança."A troca de mensagens deixa em dúvida se a fragata estava a uma hora de distância, como Londres alega para explicar por que não travou o apresamento. O Irão assegura que a interceção foi realizada "apesar da resistência" da fragata britânica que escoltava o cargueiro.O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, nega que o apresamento do ‘Stena Impero’ tenha sido uma vingança pela apreensão, no dia 4, do petroleiro iraniano ‘Grace 1’, em Gibraltar."Ao contrário do ato de pirataria em Gibraltar, a nossa ação visou defender as regras internacionais", afirmou Zarif. Recorde-se que Londres alegou que o ‘Grace 1’ levava petróleo para a Síria, algo banido por sanções europeias.