Grécia anuncia medidas de segurança ferroviária após acidente da passada semana

O ministro dos Transportes grego, Giorgos Gerapetritis, anunciou, esta quarta-feira, medidas para melhorar a segurança do sistema ferroviário, após a colisão de dois comboios, na semana passada, que provocou quase 60 mortos.

Gerapetritis - que foi nomeado recentemente, após a demissão do anterior ministro, na sequência do desastre - informou que o Governo pretende aumentar a sinalização da rede ferroviária, entre outras medidas.

O novo ministro disse ainda que as operações dos comboios de passageiros serão retomadas após a aplicação dessas medidas de segurança, que também incluem a presença de dois chefes em cada estação.

Em resposta às manifestações de protesto dos últimos dias, Gerapetritis solidarizou-se com todos aqueles que revelaram o seu descontentamento com a segurança no sistema ferroviário.

"Gostaria de expressar a minha raiva e dor pelo que aconteceu em Tempe. Esta é uma tragédia nacional sem precedentes, que assusta a todos pela sua magnitude", disse o ministro.

O primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, anunciou que contactou as empresas do setor ferroviário para garantir a aplicação das novas medidas de segurança.

Na noite do passado dia 28 de fevereiro, dois comboios de passageiros colidiram perto de Tempe, uma pequena cidade localizada num vale onde existe um túnel ferroviário, a cerca de 300 quilómetros a norte de Atenas, num acidente que provocou o descarrilamento de várias carruagens e em que morreram 57 pessoas.