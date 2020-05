Grécia inicia estação turística a 15 de junho e voos internacionais a 1 de julho

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, fixou para 15 de junho o início da estação turística deste ano na Grécia, e que os voos internacionais serão retomados a partir de 1 de julho.

"Venceremos a batalha da economia como vencemos a batalha da saúde", prometeu o chefe do Governo numa intervenção pela televisão dirigida ao país, menos atingido que os seus vizinhos pelo novo coronavírus, com 166 mortos.

"A estação turística começará a 15 de junho quando os hotéis puderem reabrir e os voos diretos com o estrangeiro retomam progressivamente a partir de 01 de julho", disse.

"A nossa arma será o passaporte de segurança, de credibilidade e de saúde obtido pelo nosso país", congratulou-se, sublinhando que os turistas serão submetidos a testes de despistagem.

O Governo conservador de Atenas, confrontado com as carências dos seus hospitais e um envelhecimento da sua população (a segunda na Europa após a Itália), adotou medidas drásticas desde a sua primeira morte por coronavírus, assinala a agência noticiosa AFP.

No entanto, a economia arrisca-se a regressar "a uma profunda recessão" que o ministro grego das Finanças avaliou hoje em 13%, e apenas dois anos após a saída de uma década de crise.

"Estamos em território desconhecido, mas enquanto nação provámos que não temos medo das dificuldades", declarou Kyriakos Mitsotakis.

O primeiro-ministro anunciou uma redução do IVA no preço de todos os transportes públicos (de 24 para 13%), e de 40% durante este verão para os proprietários de hotéis e restaurantes.

Segundo Mitsotakis, "o perigo é maior para a Grécia" que para os seus parceiros europeus.

"Não apenas porque a crise atinge todos os setores cruciais como o turismo e a restauração (...) mas também porque a pandemia surgiu num momento em que o país se levantava e se encontrava numa trajetória de crescimento" após a designada crise da dívida, assinalou.

Pouco antes desta intervenção e no decurso de uma videoconferência organizada pela revista semanal The Economist, o ministro do turismo Harry Theoharis recordou que "mais de 20% do PIB e centenas de milhares de empregos dependem" do turismo.

