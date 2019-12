Greta Thunberg chega a Madrid para participar na Marcha pelo Clima

A ativista sueca Greta Thunberg chegou esta manhã a Madrid onde vai participar na Marcha pelo Clima esta tarde, após uma viagem de 10 horas a bordo do Lusitânia Comboio Hotel, o comboio noturno que liga Lisboa à capital espanhola.Viajaram no comboio cerca de trinta jornalistas, fotógrafos e operadores de cámara de vários países que embarcaram no comboio em Lisboa para cobrir a viagem de Thunberg. O interesse mediático em Lisboa já tinha sido grande e vai continuar a ser em Madrid onde a ativista tem agendado a participação numa série de eventos.A ativista rejeita viajar de avião devido às emissões de gases poluentes associados e, depois de afastar a possibilidade de se deslocar num veículo elétrico e receber ofertas inéditas, como a de cobrir os 625 quilómetros que separam as capitais ibéricas por burro, decidiu-se pelo comboio, apesar de a linha não estar eletrificada na totalidade do seu percurso.Em Madrid, Greta Thunberg vai participar na Marcha pelo Clima convocada para esta sexta-feira ao fim da tarde, depois de dar uma conferência de imprensa, juntamente com outros membros do movimento das FridaysForFuture e Juventude pelo Clima.A agenda da ativista também inclui a sua participação, segunda-feira, no evento "Crianças e jovens perante as aAlterações Climáticas", acompanhada da ministra da Educação espanhola, Isabel Celaá, a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, e a diretora executiva da Unicef, Henrietta H. Fore.Todos estes eventos são realizados à margem da Cimeira das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas conhecida como COP25 que foi transferida de urgência, em 01 de novembro para Madrid, depois de o Chile ter anunciado que renunciava à sua organização, devido à contestação social sem precedentes no país.