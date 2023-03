A ativista ambiental Greta Thunberg foi detida, momentaneamente, pela polícia norueguesa num protesto em Oslo, na Noruega.

A sueca estava a bloquear, juntamente, com outros ativistas as portas do ministério das finanças noruguês. As autoridades detiveram Greta e outros membros do protesto.





Os ativistas manifestam-se pela remoção de turbinas eólicas de campos de prado na Noruega.

É a segunda vez que a ativista é detida este ano. Em janeiro, também num protesto, a jovem foi detida pela polícia alemã.