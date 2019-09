Com apenas 16 anos, a ativista Greta Thunberg continua a mostrar-se de ideias fixas na luta contra as alterações climáticas. No discurso de abertura da greve pelo clima, este sábado, em Nova Iorque, Estados Unidos, a jovem sueca alertou os líderes mundiais de que "os olhos de todo o mundo vão estar colocados neles"."Não somos apenas alguns jovens que não estão a ir às aulas. Somos uma onda de mudança, porque juntos somos imparáveis", sublinhou Greta, em Manhattan, pedindo a todos os líderes que "digam a verdade" quando falam do envolvimento dos jovens nas políticas de proteção ambiental."Vamos obrigá-los a ouvir-nos. Mostramos que estamos unidos e que ninguém nos pode parar", garantiu, antes desta segunda-feira marcar presença na Cimeira da Ação Climática convocada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, que admitiu haver um "conflito sério entre pessoas e a natureza".No total, mais de cinco mil iniciativas estão previstas e a ser preparados em todo o planeta. Greta Thunberg já alertou os jovens para se precaverem e estarem prontos para o combate.