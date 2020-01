2020 is cancelled pic.twitter.com/aGDZCTTQmb — Mark Smith (@marksmithstuff) January 2, 2020

"Sharon" é o novo nome da ativista sueca Greta Thunberg na rede social Twitter. A jovem decidiu reagir com humor ao engano de uma atriz britânica durante um concurso transmitido pela BBC, 'Celebrity Mastermind'.O vídeo do engano já tem mais de cinco milhões de visualizações nas redes sociais. "'Ninguém é demasiado pequeno para fazer a diferença', faz parte do discurso de uma ativista sueca. Qual o nome?", foi esta a questão que levou ao erro da atriz.