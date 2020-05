Grupo armado invadiu Capitólio nos EUA contra o confinamento. Trump diz que são "boas pessoas"

Um grupo de manifestantes armado invadiu esta quinta-feira o capitólio do Michigan, nos Estados Unidos, para protestar contra o confinamento obrigatório a propósito da Covid-19 que estava ali a ser debatida.



"Vamos entrar", gritaram os manifestantes entrando de seguida no interior do prédio. O grupo tentou ainda entrar no piso onde se localiza a câmara dos representantes mas foi travado pela polícia estatal e funcionários do capitólio, segundo as imagens publicadas por alguns jornalistas locais.







"Diretamente acima de mim, homens com rifles gritam connosco", escreveu a senadora local Dayna Polehanki na sua conta de Twitter.





Directly above me, men with rifles yelling at us. Some of my colleagues who own bullet proof vests are wearing them. I have never appreciated our Sergeants-at-Arms more than today. #mileg pic.twitter.com/voOZpPYWOs — Senator Dayna Polehanki (@SenPolehanki) April 30, 2020

Donald Trump, presidente dos EUA, já reagiu ao incidente. "A governadora do Michigan devia ceder um bocadinho e apagar o fogo", escreveu no Twitter.



"São boas pessoas, mas estão zangadas. Querem ter as vidas deles de volta, com segurança! Receba-os, fale com eles, chegue a um acordo", acrescentou ainda Trump.