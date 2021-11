Guerra no Iémen fará mais 377 mil mortos até ao final de 2021, revela a ONU

A guerra no Iémen, que dura há sete anos, causará a morte de mais 377 mil pessoas, vítimas diretas ou indiretas do conflito, até ao final do ano de 2021, indicou a ONU num relatório hoje divulgado.

Quase 60% das mortes, o que equivale a cerca de 227 mil pessoas, devem-se às consequências indiretas do conflito, tais como falta de água potável, fome e doenças, segundo o documento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Isso significa, de acordo com as estimativas, que os combates farão 150 mil mortos até ao fim do ano.

O conflito opõe os rebeldes Huthis, apoiados pelo Irão, às forças do Governo iemenita, apoiadas desde 2015 por uma coligação militar liderada pela Arábia Saudita.