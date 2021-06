Primeira execução pública realizada pelos rebeldes em três anos no Iémen

Centenas de pessoas concentraram-se esta quarta-feira em Sanaa, capital do Iémen nas mãos dos rebeldes Huthis, para assistir à execução de três homens condenados por diferentes crimes contra crianças.

Trata-se da primeira execução pública na capital iemenita desde agosto de 2018, quando os rebeldes abateram três homens e suspenderam os seus corpos de uma grua por terem violado e matado uma criança.

Próximos do Irão, os Huthis instauraram um regime muito repressivo em Sanaa e noutras zonas do norte e oeste do Iémen que tomaram durante uma guerra de mais de seis anos contra as forças do governo reconhecido internacionalmente, apoiado por uma coligação internacional liderada pela Arábia Saudita.