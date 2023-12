Guerrilha colombiana e Governo com acordo para terminar com raptos para pedido de resgate

O Governo da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional (ELN) estabeleceram o compromisso de a guerrilha terminar com os raptos para pedido de resgate e prosseguir com as negociações para se alcançar a paz, foi este domingo anunciado.

A Mesa de Diálogo para a Paz entre o Governo colombiano e o ELN transferir-se-á para Cuba no início de 2024, enquanto o quinto ciclo se conclui na Cidade do México, com progressos "firmes" rumo à paz como o compromisso da guerrilha de cessar os raptos para fins económicos.

"Hoje [este domingo] é a minha vez e tenho o orgulho, a honra de dar boas notícias à Colômbia. Depois de momentos críticos neste processo, caminhamos firmemente em direção à paz", afirmou a nova negociadora-chefe do Governo colombiano com a guerrilha do ELN, Vera Grabe, na cerimónia de encerramento do novo ciclo de conversações, citada pela agência Efe.