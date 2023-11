Avançado Luis Díaz marca golo pelo Liverpool e pede que pai seja libertado

O avançado colombiano Luis Diaz, do Liverpool, entrou na segunda parte do jogo deste domingo da Premier League em Luton, no Reino Unido, enquanto aguardava a prometida libertação do pai, raptado por uma guerrilha colombiana. O avançado marcou um golo e dedicou-o ao pai, pedido a que seja libertado.Os adeptos do Liverpool cantaram e aplaudiram Diaz durante o aquecimento, no estádio Kenilworth Road.O jogador de 26 anos não participou no jogo do passado fim de semana depois de a mãe, Cilenis Marulanda, e o pai, Luis Manuel Diaz, terem sido raptados por homens armados no norte da Colômbia. A mãe foi libertada em poucas horas e os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) disseram na quinta-feira que iriam libertar o pai."Ainda é muito emotivo, mas Luis decidiu há três dias que quer voltar a treinar", disse o treinador Juergen Klopp antes do jogo."Todos os sinais que ele recebe, pelo que sei, são muito positivos. As negociações estão em curso, mas continuam a ser positivas e é por isso que ele quer fazer parte da equipa e também pode entrar em campo... Ninguém pode imaginar o que se sente numa situação destas. No campo de treinos, ele tem estado bem e é por isso que está aqui", acrescentou.