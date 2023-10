"Temos esperança de que a situação se resolva o mais rapidamente possível": Liverpool expressa apoio a Luis Díaz

O Liverpool emitiu este domingo um comunicado de apoio a Luis Díaz, depois dos pais do futebolista terem sido raptados no sábado, na Colômbia. A mãe do jogador já foi, entretanto, resgatada.

"O Liverpool confirma que está a par da situação relacionada com a família do Luis Díaz, na Colômbia. Temos muito esperança de que a situação se resolva o mais rapidamente possível e da melhor forma. Entretanto, o bem-estar do jogador continua a ser a nossa prioridade imediata", escreveu o clube inglês no site oficial.





A polícia colombiana resgatou a mãe de Díaz, na cidade de Barrancas, no departamento de La Guajira, no norte da Colômbia, disse o Presidente Gustavo Petro, na rede social X (antigo Twitter).