Exército de Libertação Nacional da Colômbia anuncia que vai libertar o pai do futebolista Luis Díaz nas próximas horas

Luis Manuel Díaz

No sábado, nas imediações de uma bomba de gasolina, dois motociclistas interpelaram e sequestraram sob ameaça os pais do extremo ex-Porto. A polícia colombiana resgatou a mãe do futebolista, Cilenis Marulanda, na cidade de Barrancas.





O Exército de Libertação Nacional (ELN) da Colômbia anunciou que vai libertar o pai do futebolista Luis Díaz nas próximas horas, avançou o jornal Semana.Durante um encontro com estudantes em Bogotá, Juan Carlos Cuéllar, gestor de paz do ELN, confirmou que este exército sequestrou o pai do jogador dos ingleses do Liverpool . "Devemos reconhecer que a história que ouviram nas notícias é verdadeira e que vamos libertar o pai do senhor Díaz o mais depressa possível", afiançou.A delegação de paz, cujos membros desconheciam a autoria do sequestro até horas antes deste anúncio, mostra-se disponível para colaborar na libertação em segurança de