Há novos sintomas que podem estar associados à variante Delta da Covid-19

Há novos sintomas associados à variante Delta da Covid-19. Os médicos que tratam de doentes com coronavírus na Índia acreditam que gangrena, perda de audição e distúrbios gástricos graves podem ser causados ??pela variante identificada pela primeira vez na Índia.Abdul Ghafur, médico infecciologista do Apollo Hospital em Chennai, disse que o vírus se está a tornar mais "imprevisível" à medida que as novas variantes surgem.Ghafur acrescentou que há mais pacientes com diarreia agora, em comparação com a primeira onda da pandemia.A variante Delta é agora a variante dominante do vírus no Reino Unido, com casos que continuam a aumentar em algumas áreas.