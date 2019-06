Hacker invade telemóvel de ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro

O ex-juiz da operação anti-corrupção Lava Jato, Sérgio Moro, desde janeiro passado ministro da Justiça e da Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro, teve o seu telemóvel invadido por um hacker.



A invasão, que não se sabe há quanto tempo durava e que dados conseguiu no aparelho do ministro, foi descoberta perto das 18 horas desta quarta-feira, horário de Brasília, 22 horas em Lisboa.

De acordo com os poucos detalhes divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi o próprio Moro que descobriu a invasão. Perto do referido horário, ele atendeu uma ligação feita a partir do seu próprio telemóvel, o que evidenciava que outra pessoa estava no comando do aparelho e usando o seu próprio número.

Logo em seguida, aconselhado por assessores, o ex-juiz cancelou o número do telefone e desactivou o aparelho, que vai ser periciado pela Polícia Federal, para se tentar chegar até ao autor da invasão e possível clonagem.O aparelho hackeado era o mesmo que Sérgio Moro usava nos seus tempos de comandante da Lava Jato na cidade de Curitiba, sul do Brasil, e cujo número tinha decidido manter quando foi nomeado ministro e se mudou para Brasília.