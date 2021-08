Haiti atingindo por segundo sismo de 5,9 horas depois de tragédia que matou mais de 300 pessoas

"Faremos as providências necessárias para ajudar as pessoas afetadas pelo terremoto na Península Meridional. Mostraremos muita solidariedade em relação à emergência. O governo declarará estado de emergência. Vamos agir rapidamente", escreveu na rede social Twitter.

Um segundo sismo, este de 5.9 de magnitude, abalou novamente o Haiti ao final da noite deste sábado horas depois de um sismo de 7,2 ter devastado a região e provocado a morte a mais de 300 pessoas (o último balanço apontava para 304 mortos).O primeiro sismo feriu pelo menos 1800 pessoas na zona ocidental do Haiti, avançou a. A informação foi divulgada pelo diretor de proteção civil do país, Jerry Chandler. O primeiro-ministro Ariel Henry declarou o estado de emergência no país durante um mês.

Recorde-se que em 2010, um sismo de idêntica magnitude abalou o país, provocando entre 100 e 200 mil mortos e cerca de 300 mil feridos. Cinco milhões de pessoas ficaram desalojadas. A violência do sismo deixou Port au Prince em ruínas.

Estima-se que o sismo de 2010 tenha sido dos maiores desastres naturais vividos pelo Haiti, que teve de receber ajuda humanitária.