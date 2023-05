O casal maravilha vivenciou, em Nova Iorque, uma situação perto de catastrófica ao ser perseguido por paparazzi montados em automóveis, e a perseguição poderia ter acabado no cemitério. Calma. Esta é a visão do porta-voz dos duques de Sussex. As frases que afirma não constam em bíblia alguma. No incidente, que aconteceu na noite de terça-feira, 16 de maio, depois de Harry e Meghan terem participado numa cerimónia de entrega de prémios, a senhora Doria Ragland também estava na viatura.









