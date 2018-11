Harvey Weinstein acusado de violação a menor de 16 anos

Identificação da mulher não foi revelada.

O produtor cinematográfico, Harvey Weinstein, está a ser acusado por uma atriz e ex-modelo polaca de a ter violado aos 16 anos, quando ainda era virgem.

"Ele não perdeu tempo até exigir sexo, de forma agressiva e ameaçadora", pode ler-se nos documentos judiciais divulgados pelo The New York Post.



A identificação da mulher não é revelada, sendo apenas descrito ao pormenor o crime, que aconteceu em 2002.



"Weinstein ameaçou e pressionou Jane Doe, dizendo que foi ele quem fez as carreiras de Penélope Cruz e Gwyneth Paltrow, e que nenhuma delas estaria a trabalhar se não fosse ele. Depois tirou as calças e agarrou Jane Doe à força, enquanto pegava na mão dela e a forçava a tocar e a massajar o seu pénis", pode também ler-se.



Recorde-se que Melissa Thompson, uma executiva, divulgou um vídeo onde é possível ver-se Harvey Weinstein a assediar e a ter comportamentos inapropriados para com ela durante uma reunião.