Helicóptero desaparecido há 12 dias no Brasil é localizado com os quatro ocupantes mortos

O helicóptero particular que desapareceu no passado dia 31 de dezembro na Serra do Mar, região de mata cerrada no litoral norte do estado brasileiro de São Paulo, foi localizado esta sexta-feira após 12 dias de buscas. Segundo o coronel Ronaldo Barreto de Oliveira, comandante do grupo aéreo da Polícia Militar de São Paulo, os quatro ocupantes do helicóptero estão mortos.

A aeronave foi localizada numa das regiões mais inacessíveis da densa mata que circunda a cidade de Paraibuna, a 120 km de São Paulo, uma área de preservação ambiental em meio a montanhas onde vivem muito poucas pessoas e cujo acesso por terra é em muitos pontos impossível. Os destroços do aparelho foram inicialmente avistados por uma aeronave da Polícia Militar empenhada nas buscas, e em seguida, já com as coordenadas corretas, um helicóptero Black Hawk do Exército foi até ao local e nove especialistas em resgate desceram até ao ponto do acidente através de rapel e confirmaram não haver sobreviventes.

No helicóptero acidentado estavam Luciana Rodzewics, de 45 anos, sua filha, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20, um amigo delas, Raphael Torres, de 41, e o piloto, Cassiano Tete Teodoro, de 44. A aeronave descolou do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte da cidade de São Paulo, na manhã do último dia de 2023 rumo a Ilha Bela, no litoral norte, onde todos iriam passar o reveillon, e desapareceu pouco depois sem deixar qualquer vestígio em meio a chuva muito forte e denso nevoeiro.

Como o pequeno aparelho não possuía qualquer tipo de equipamento que indicasse a sua localização, nem mesmo caixa preta, encontrá-lo era uma missão extremamente difícil, e as buscas chegaram a ser efetuadas num gigantesco raio de mais de cinco mil quilómetros quadrados, na maior parte dos dias com as mesmas condições climáticas adversas do dia da queda. Esta sexta-feira, somente o segundo dia em que as nuvens e os fortes ventos deram uma trégua, o helicóptero pôde ser avistado numa pequena clareira no meio da mata cerrada de árvores que chegam a ter dezenas de metros de altura.