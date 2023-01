281 pessoas morreram em 12 acidentes aéreos no Nepal desde 2008

Dornier 9N AIG

Um helicóptero particular da Air Dynasty caiu numa colina enquanto encontrar o caminho de regresso para Katmandu. O ministro do Turismo do Nepal Rabindra Adhikari, estava entre os sete passageiros que morreram no acidente. De acordo com o relatório preliminra citado pela India Today, houve violações de procedimentos operacionais, como a disposição incorreta dos assentos dos passageiros.

levava 19 passageiros e três tripulantes para Jomson no dia 29 de maio de 2022. O meio aéreo encontrava-se a chegar ao aeroporto na região quando se despenhou numa zona montanhosa. De acordo com a India Today, nenhuma das 22 pessoas a bordo sobreviveu. Todos os corpos foram recuperados três dias depois do acidente. De acordo com o relatório da investigação do governo do Nepal, o mau tempo pode ter causado a queda do avião.



Janeiro de 2023

Até ao momento foram encontrados 66 corpos das 72 pessoas que iam a bordo do avião ATR 72 da Yeti Airlines, na sequência do acidente aéreo que teve lugar em Pohkara a 15 de janeiro deste ano. A bordo do avião seguiam passageiros de vários países, nomeadamente da Índia, da Rússia, da Coreia, da Austrália, da Argentina, da Irlanda e de França. O avião despenhou-se entre o antigo e o novo Aeroporto Internacional de Pokhara, no centro do Nepal, 200 quilómetros a oeste da capital, Katmandu. Prosseguem agora as buscas pelas restantes pessoas que estavam dentro do avião.





O mais recente acidente de viação ocorrido no domingo , no Nepal, trouxe à memória vários outros desastres aéreos que tiveram lugar no país. Conhecido por ter oito das 14 montanhas mais altas do mundo e pela rápidas mudanças climáticas, o Nepal tem uma lista longa de acidentes aéreos que vitimaram dezenas de pessoas e feriram outras tantas.O avião Yeti Airlines Flight 101 que fazia a ligação entre Katmandu e Lukla, na região do Evereste despenhou-se quando se preparava para pousar no Aeroporto Tenzing-Hillary, a 8 outubro de 2008. De acordo com a revista India Today, o voo doméstico tinha 19 pessoas a bordo, entre elas três tripulantes e o capitão, o único sobrevivente. Catorze das vítimas mortais eram turistas, sendo 12 deles alemãs e duas australianas. Momentos antes de pousar, o trem de aterragem ficou preso numa cerca de segurança, provocando a queda e a explosão do avião. O único sobrevivente, Surendra Kunwar, foi levado de emergência para Katmandu. No momento do acidente, registaram-se fracas condições meteorológicas, nomeadamente fraca visibilidade.Cinco minutos depois de descolar, o avião Tara Air DHC-6-300 viria a perder o contacto por rádio com o controlo aéreo a 15 de dezembro de 2010. Com partida a partir de Lamidanda, no Nepal, e chegada prevista após 35 minutos de viagem em Katmandu, o avião fazia o transporte de 19 passageiros e três tripulantes. Não houve sobreviventes. Buscas foram desencadeadas para encontrar o avião que só viria a ser encontrado em destroços na manhã seguinte, a uma altitude de 2.600 metros. O acidente aconteceu devido à baixa altitude a que o avião voava, tendo a asa esquerda atingido o topo da montanha Palunge. Os vários fragmentos do avião ficaram espalhados por mais de 200 metros.Todas as 19 pessoas a bordo do avião Beechcraft 1900D da Buddha Air morreram enquanto faziam uma viagem turística à volta de Monte Evereste, no dia 25 de setembro de 2011. Segundo a India Today, a colisão com uma colina foi fatal para os 16 passageiros e os três tripulantes. Mais uma vez a partida tinha tido lugar em Katmandu e era esperado que o meio aéreo regressasse depois de uma hora, no entanto o avião viria a cair quando se aproximava do aeroporto. Testemunhas do acidente relataram que o avião explodiu no momento do impacto. As condições meteorológicas adversas, baixa visibilidade, nuvens baixas e chuva, foram apontadas como a causa do acidente.O aviãodespenhou-se e provocou a morte a tNão cinco como em dezembro de 2010, mas dois minutos chegaram para vitimar as 19 pessoas que seguiam a bordo do avião Dornier Do-228 da companhia aérea Sita Air. Logo após descolar, um pássaro embateu no motor direito da aeronave que fazia a ligação entre Kathmandu e Lukla, a cerca de 15 metros do solo a 28 de setembro de 2008. O avião ficou instável e apesar de a tripulação ter tentado fazer com que voltasse ao aeroporto, a aeronave acabaria por se despenhar e pegar fogo ao tentar pousar de emergência na margem do rio Manohara. Foram necessários 40 minutos para extinguir o incêndio. Todas as 19 pessoas a bordo, entre elas 16 passageiros - na sua maioria turistas - e três tripulantes perderam a vida.O aviãofazia a ligação entre Pokhara e Jumla, quando caiu cerca de 30 minutos depois de descolar a 16 de fevereiro de 2014. Os 15 passageiros e três tripulantes morreram. Durante o voo, o gelo obrigou a que a aeronave tentasse alterar a rota para o aeroporto de Bhairahawa. No eanto, o avião perdeu o contacto por rádio com os controlo aéreo e levou a que se iniciassem buscas. Os destroços do avião foram encontrados em selvas perto de Khidim, a uma altitude de 1.800 metros de altitude, numa distância de sete quilómetros.Partiu de Pokhara com 23 ocupantes a bordo, mas não chegou a chegar ao destino em Jomson no dia 24 de fevereiro de 2016. Um avião da Tara Air perdeu o contacto por rádio apenas oito minutos depois da descolagem. Os fragmentos do avião viriam a ser encontrados queimados numa área montanhosa na região, em Myagdi. Ninguém sobreviveu ao acidente.71 pessoas iam a bordo de um avião da companhia aérea US Bangla para Kathmandu, quando o acidente aéreo se deu a 12 de março de 2018. A aeronave despenhou-se quando se preparava para pousar no aeroporto internacional de Tribhuvan. Inicialmente escalado para aterrar na pista dois, a tripulação do avião pediu para mudar e aterrar antes na 20. A aeronave acabou por se despenhar e pegar fogo. De todos os ocupantes a bordo, 49 pessoas não sobreviveram.Uma aeronave Let L-410UVP da Summit Air encontrava-se a fazer a descolagem do aeroporto de Lukla, quando saiu da pista e colidiu com um helicóptero ali estacionado, tendo apenas parado ao embater num segundo. OO avião