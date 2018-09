Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Herói de guerra morre dois dias após levar neta ao altar

Bronislaw, que escapou aos nazis, foi a estrela da cerimónia.

Bronislaw Karwowski, um herói da II Guerra Mundial, morreu dois dias depois de ter levado a sua neta ao altar. O veterano de guerra, que escapou aos nazis na Polónia, tinha 94 anos.



Na cerimónia, o militar, com a patente de major, encaminhou Joanna até ao noivo usando orgulhosamente o seu uniforme com todas as medalhas que recebeu pelos serviços prestados.



O momento emocionante comoveu os convidados presentes na igreja mas também o seu "neto", que não escondeu as lágrimas quando Joanna e Bronislaw chegaram junto a si, no altar.



As Forças Armadas polacas prestaram homenagem ao "herói nacional" após a sua morte, no passado dia 1.