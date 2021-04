Hidroxicloroquina ligada a aumento de mortes por Covid-19

ma versão modificada da cloroquina -

publicados ou não, nos quais participaram 10.319 pacientes com Covid-19.

16,9% e dos que não tomaram cloroquina, morreram 8%. A metaanálise conclui, por isso, que a toma deste medicamento não apresenta qualquer benefício.

hidroxicloroquina e a cloroquina podem, em vez de tratar, acabar por matar.

O uso de hidroxicloroquina, o medicamento que foi muito defendido por Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, e Donald Trump, ex-presidente dos EUA, como o tratamento para a Covid-19 revelou-se ligada a um aumento das mortes por Covid-19.De acordo com uma metaanálise, assinada por quase 100 cientistas e publicada na revista científica Nature, a hidroxicloroquina - uestá associada a um aumento das mortes e a cloroquina não possui qualquer benefício para o tratamento da doença.O documento analisou os resultados de 28 estudos independentes,O uso de hidroxicloroquina foi avaliado em 26 estudos (com 10.012 pacientes) e o de cloroquina em quatro estudos (307 pacientes). A maioria dos estudos (79%) foi conduzida no ambiente intra-hospitalar.14% dos pacientes de Covid-19 tratados com a hidroxicloroquina morreram (606 de 4.316) e 11% dos que tomaram cloroquina (18 de 160) também acabaram por não resistir à doença. Em oposição, dos que não tomaram hidroxicloroquina, morreram"Os resultados mostram que não houve benefício em redução de mortalidade em pacientes com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 com o uso de cloroquina e que o uso de hidroxicloroquina esteve associado a maior mortalidade entre os que receberam a medicação", descreve o documento.A ineficácia deste medicamento fica comprovada e ficou claro que a