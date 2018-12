"Hoje um homem trouxe o terror à nossa cidade", diz ministro francês do Interior

Christophe Castaner reagiu ao atentado em Estrasburgo, França.

01:31

O ministro do Interior francês, Christophe Castaner, confirmou esta terça-feira a existência de três mortos e 12 feridos na sequência do tiroteio em Estrasburgo, França.



"Hoje um homem trouxe o terror à nossa cidade. Os militares da Força Especial tentaram atacar este atirador. Foi duas vezes interpelado pelas nossas forças de autoridade. A investigação anti-terrorista está a decorrer com a Polícia Judiciária. Amanhã haverá conferência de imprensa. É um homem perigoso. Há atualmente 600 pessoas neste momento sob a nossa alçada, 100 agentes da Polícia, dois helicópteros e também dois soldados militares", começou por dizer o ministro.



"Há células de atendimento psicológico. Amanhã as escolas vão estar abertas e as aulas vão decorrer normalmente. O governo aumentou o estado de alerta. Vamos fazer controlos mais apertados em toda a França para assegurar a segurança. Quero agradecer a mobilização esta noite dos bombeiros, dos serviços municipais e também das autoridades em torno deste esforço. Todo o meu pensamento está com as vítimas", comentou Castaner.



Recorde-se que as autoridades revelam que o autor é Chérif C., de 29 anos e nascido a 4 de fevereiro em Estrasburgo.