Homem assalta idoso que estava a ter uma paragem cardíaca

Um homem assaltou um idoso que estava a sofrer uma paragem cardíaca, em Great Manchester, no Reino Unido. Levou as jóias, o telemóvel e a carteira da vítima que estava a sentir-se mal nas escadas do Metro.Segundo avança a BBC, Danilo Furtado, de 34 anos, admitiu ter roubado o idoso e foi detido, acabando por ser condenado a 20 meses de prisão."Espero que a sentença que lhe for aplicada mande uma mensagem clara de que este comportamento chocante não é tolerado", confessou um dos agentes policiais de Great Manchester.O porta-voz da polícia disse ainda que o ladrão preferiu roubar-lhe tudo em vez de pedir ajuda."Realmente não consigo perceber alguém que desce tão baixo de nível. Ele atacou um homem vulnerável",rematou.