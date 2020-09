Homem casa-se com a sogra após se divorciar da mulher e diz que nova relação é "mágica"

Clive Bunden e Brenda, de Cheshire, Reino Unido, estão juntos há 30 anos, casados há 13, e apresentam-se como um casal feliz. A história podia ter um começo banal como se terem conhecido através de amigos, num café ou quando iam passear, mas não.Antes de casar com Brenda, Clive foi casado com Irene, de quem teve duas filhas, durante oito anos. Divorciou-se em 1985 e pouco tempo depois iniciou uma relação amorosa com... a sogra, mãe de Irene.