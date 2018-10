Autoridades escocesas suspeitam que homem com amnésia que se sentiu mal seja português

O homem não trazia identificação consigo e apresenta um estado amnésico impossibilitando as autoridades de o conseguir identificar e alerta familiares, no entanto há suspeitas de que possa ser português.



As autoridades escocesas emitiram um apelo público para o identificar e descrevem-no como caucasiano, de constituição mediana, com cabelo ruivo e olhos azuis ou verdes com óculos, avança o jornal escocês Edinburghlive



É ainda indicado que o homem usava, no dia em que foi transportado para o hospital - 20 de setembro-, chapéu e casaco azul, uma camisa xadrez em tons vermelho, umas calças verde tropa e umas botas Timberland castanhas.



A suspeita de que possa ser português prende-se com um dos elementos que trazia consigo: um relógio com marcadores da semana escritos em português.