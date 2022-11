Homem detido após atirar ovos a Rei Carlos III e Rainha Consorte

Um homem foi detido, esta quarta-feira, pela autoridades após ter atirado ovos ao Rei Carlos III e à Rainha Consorte durante uma caminhada em York, no Reino Unido.



O casal estava a ser recebido pelos autarcas da cidade quando um homem lhes atirou três ovos, mas falhou o alvo.



"Este país foi construído sobre o sangue dos escravos", gritou o manifestante enquanto estava a ser detido por quatro polícias, avança o Daily Mail.



As pessoas que estavam na multidão começaram a cantar 'Deus salve o Rei' e a gritar 'vergonha'.



Após a detenção, Carlos continuou na cerimónia tradicional da cidade onde o autarca de York recebeu oficialmente os monarcas.



A visita coincide com a inauguração de uma estátua da Rainha Isabel II, a primeira a ser edificada após a morte da monarca.