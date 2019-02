Homem detido por agredir criança que fazia bullying à sua enteada

James Orlande Peace foi confrontar o rapaz, de 12 anos, à escola e deu-lhe uma estalada.

James Olande Peace, de 37 anos, foi acusado de agredir um menino, de 12 anos, numa escola em Deer Park, no Texas, EUA, no dia 14 de fevereiro. O homem ao saber que o rapaz praticava bullying sobre a sua enteada decidiu ir à escola confrontar a criança.



De acordo com o canal ABC11 News, a menina que sofria bullying pediu que a fossem buscar à escola porque se sentia ameaçada sempre que caminhava até casa. Segundo a mãe, o rapaz maltratava a menina e dizia que "o corpo dela era feio, que ela era uma travesti e ainda lhe atirava gelado e pedras".



Ao ir buscar a criança à escola, James Peace confrontou o rapaz. Gritou com ele e deu-lhe uma estalada: "Ele [a criança] foi esbofeteado na face com a mão aberta, tinha marcas vermelhas e um inchaço na bochecha e no maxilar", afirmou o responsável da polícia local, que acrescentou que o homem de 37 anos ameaçou a criança, dizendo-lhe para não o denunciar.



A escola tomou conhecimento do incidente quando o rapaz se recusou a sair para o intervalo do almoço porque não queria cruzar-se com a enteada do acusado.



A esposa de Peace repudia a atitude do marido e afirma que ele foi motivado pela emoção. "Eu não concordo com o que ele fez, foi longe de mais."



James Olande Peace foi detido esta segunda-feira, mas já se encontra em liberdade após ter pago uma fiança de cerca de 13 mil euros.