Homem detido por atacar casa de político irlandês

Habitação de Gerry Adams foi alvo de um ataque com explosivos na sexta-feira.

A polícia irlandesa prendeu um homem, de 35 anos, suspeito de estar ligado a um ataque à casa do ex-líder do Sinn Fein, Gerry Adams.



Suspeito está sob custódia após ter sido detido na noite de terça-feira, avança a agência Associated Press.



Houve ataques separados, com recurso a explosivos, contra as casas de Adams e do republicano irlandês, Bobby Storey, na noite de sexta-feira.



Ninguém ficou ferido, mas um carro na garagem de Adams foi danificado.



A polícia disse que dispositivos explosivos capazes de causar ferimentos graves foram colocados nas duas casas, em Belfast.



O suspeito não foi ainda identificado ou acusado.