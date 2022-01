Homem detido por suspeita de abuso sexual de três crianças em Moçambique

A polícia moçambicana deteve um homem de 62 anos por suspeitas de abuso sexual de três crianças menores de oito anos, na Matola, arredores de Maputo, no sul de Moçambique, disse esta sexta-feira à Lusa a corporação.

O indiciado terá aliciado as crianças, de quatro, cinco e oito anos, com rebuçados e dinheiro. "A violação aconteceu na casa do homem, onde as crianças iam brincar", habitualmente, disse Carmínia Leite, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) na província de Maputo.

O homem foi detido na quarta-feira, "após uma denúncia feita pelos familiares de uma das vítimas", referiu a porta-voz.

Segundo Carmínia Leite, uma das crianças queixou-se de dores enquanto tomava banho e quando a mãe a questionou ela respondeu que o homem a terá abusado.

"A mãe da criança foi a polícia fazer uma denúncia e de seguida apareceram outras pessoas acusando o mesmo homem", explicou a porta-voz da PRM.

As vítimas foram levadas ao Hospital Provincial da Matola e "os laudos médicos confirmaram ter havido penetração em duas crianças", referiu.

Uma criança foi vítima de violação sexual a cada seis horas em Moçambique entre janeiro e setembro de 2020, de acordo com os últimos dados avançados pela organização não-governamental (ONG) World Vision, citando dados do Comando Geral da Polícia da República de Moçambique.