Homem encontrado vivo 17 dias depois de terramoto na China

Um funcionário da central hidroelétrica de Wandong, na China, foi resgatado com vida, esta quarta-feira, 17 dias depois de um sismo ter abalado o sudoeste do país, avança a BBC News. De acordo com a Rádio Nacional da China (CNR), Gan Yu foi encontrado ferido e perdido nas montanhas por um morador local.

Quando a 5 de setembro, um terramoto de magnitude 6,6 atingiu a província de Sichuan, 93 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas. Na altura, Gan estava de serviço com o colega Luo Yong. Os dois permaneceram no local para prestar os primeiros socorros a colegas feridos e ajudar a evitar inundações, informaram os meios locais.

Ao saírem da central hidroelétrica, caminharam cerca de 20 quilómetros, nas montanhas ao redor da fábrica. No entanto, segundo a CNR, Gan Yu é severamente míope e perdeu os óculos no terramoto. Enquanto as equipas de resgate procuravam sobreviventes na área, os dois homens tiraram as roupas e amarraram-nas em "galhos de árvores", adiantou Luo à CNR. No entanto, as tentativas de pedir ajuda revelaram-se infrutíferas.

De acordo com a BBC News, Luo terá ido procurar ajuda e deixou Gan numa cama de musgo improvisada com algumas frutas silvestres e rebentos de bambu. A 8 de setembro, Luo consegue atrair a atenção de socorristas com recurso a fogo. Contudo, quando a equipa de resgate chega ao abrigo de Gan, três dias depois, apenas encontra roupas, avança a BBC News.

Esta semana, um agricultor local aderiu à busca de desaparecidos e depois de algumas horas, ouviu os gritos de Gan. O funcionário da central hidroelétrica encontrava-se debaixo de árvores. Segundo a BBC News, as equipas de resgate levaram-no ao hospital, onde recebeu tratamento devido a fraturas ósseas.