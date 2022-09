Pelo menos 21 mortos após sismo de magnitude 6.8 atingir Sichuan, na China. Veja as imagens

Um terramoto de magnitude 6,8 atingiu a província chinesa de Sichuan, esta segunda-feira, e matou pelo menos 21 pessoas. Algumas estradas e casas perto do epicentro ficaram danificadas por deslizamento de terras, avançou a Reuters.O epicentro foi na cidade de Luding, disse o China Earthquake Networks Centre, nas montanhas a cerca de 226 quilómetros a sudoeste de Chengdu.Os terramotos são comuns na província sudoeste de Sichuan, especialmente nas suas montanhas a oeste, uma área tectonicamente ativa ao longo da fronteira leste do planalto Qinghai-Tibetan.Laura Luo, que vive em Chengdu, uma cidade de cerca de 21 milhões de pessoas, estava a caminho do seu bloco de apartamentos quando viu pessoas a saírem a correr das suas casas em pânico após receberem avisos de terramotos nos telefones. "Havia muitas pessoas que estavam tão aterrorizadas que começaram a chorar", disse a consultora internacional de relações públicas à Reuters.Em Luding, o terramoto foi tão forte que foi difícil para algumas pessoas permanecerem de pé, enquanto que surgiram fendas em algumas casas, informou o China News Service.