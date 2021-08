Sismo de magnitude 7 abala o Haiti

Um sismo de magnitude 7 abalou este sábado a zona ocidental do Haiti, avançou este sábado o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A magnitude do abalo foi idêntica à do sismo de 2010 que, estima-se, terá matado entre 100 e 200 mil pessoas.O epicentro deste terramoto localiza-se a 8 quilómetros da cidade de Petit Trou de Nippes, a uma profundidade de 10 quilómetros. Segundo a agência Reuters, o abalo foi sentido nas Caraíbas. Há relatos de que o sismo se tenha prolongado por cerca de um minuto.

Para já não há indicação de que o abalo possa desencadear um tsunami.

Earthquake in #Haiti felt in Port-as-Prince, Jérémie and elsewhere. Petit Trou de Nippes was hit hard!



Hoping for the best! pic.twitter.com/AM7H5FANhm