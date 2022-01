Ao longo do último ano, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu 45 avisos de sismo sentidos em Portugal continental, mas nenhum deles com a intensidade do registado sábado à noite, na região do Algarve: 4.5 na escala de Richter, com epicentro localizado a cerca de 85 km a sul de Faro, no golfo de Cádiz, a 12 quilómetros de profundidade.