Homem espanca e chicoteia filha de 14 anos na secretaria da escola

Polícia quis castigar a filha pelo seu mau comportamento escolar. Momento foi testemunhado por uma funcionária.

12:05

O vídeo de um polícia a espancar, chicotear e abanar a filha adolescente de 14 anos depois desta ter "desrespeitado um proessor" está a correr o mundo e a chocar a comunidade educativa devido à violência das imagens, captadas na secretaria da escola da menina.



Raymon Rosario, um polícia de 44 anos, foi chamado à escola da filha depois desta se ter alegadamente portado mal durante uma aula. O caso aconteceu em Miami, nos EUA, no dia 19 de março.



O que se seguiu foi uma série de imagens violentas captadas por uma câmara de videovigilância que mostram o homem a espancar a menina. O polícia foi detido por abuso infantil.



De acordo com a NBC, a acusação contra o homem faz constar de que este a agrediu ao soco na face e que ainda lhe bateu com um cinto nas pernas duas vezes. No local estava ainda uma mulher grávida que nada fez para impedir as agressões. O homem ficou suspenso da sua profissão.



A escola, que denunciou as imagens às autoridades, já se manifestou publicamente sobre o caso. "A testemunha que estava no local reportou o assunto à administração assim que o pai abandonou o local e nós tomámos logo as diligências para levar isto à Justiça", começa por explicar o comunicado da instituição escolar, acrescentando que a mulher que assistiu a tudo "temia que o encarregado de educação estivesse armado e por isso temeu pela segurança da criança e do bebé que trazia na barriga".