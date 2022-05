Homem ganha a lotaria mas decide continuar a trabalhar como camionista do Lidl

Steve Schiltz, de Pontardawe, ganhou a lotaria em 2019, mas continuou a trabalhar como motorista de camiões do Lidl, uma vez que, a cadeia de supermercados tinha falta de funcionários para realizar esse trabalho durante a pandemia.Se



Segundo o The Mirror, o homem, com 56 anos, já trabalhava como camionista antes de ficar rico, portanto, resolveu aceitar a proposta de continuar a fazê-lo.

"Isso significava que, em vez do dinheiro sair da conta bancária, tínhamos dinheiro a entrar!", acrescentou.

Steve e a mulher, Lesley, continuam a participar semanalmente no sorteio da lotaria e afirmam que ,se voltassem a receber, doariam tudo para boas causas.